Kaevandusmuuseum küsib pumpade ja veetõkete tarvis umbes 70 000 eurot

"Et asjad korda teha on vaja suurusjärgus 70 000 eurot," ütles muuseumi direktor Andres Kraas. Ta lisas, et kui kaevandusmuuseum täielikult korda teha - rajada tammid ja kõik muu sinna juurde kuuluv, siis läheks tarvis umbes 100 000 eurot.

Mullu novembris oli kaevandusmuuseumis uputus, kui lume sulamise ja vihmasadude tagajärjel tõusis veetase lubatust üle nelja korra kõrgemale. Toona selgus, et vee väljapumpamine ei aita, sest ümbruskonna looduslik tasakaal on rikutud.

"On selgunud, et aastate eest tehtud riskianalüüsid ei vasta praegusele olukorrale. Kui pika puuga panna, siis Ida-Virumaal on nii, et see, mida inimene on looduselt võtnud, selle võtab loodus nüüd tagasi," ütles Kraas. "See tähendab, et üleujutused ja sellised asjad sagenevad. Meil on plaan ehitada riigi abiga tammid ja tõkestused kõrgemaks. Uued pumbad on juba saabunud."

Kraasi sõnul sügisene uputus muuseumilse otsest kahju ei põhjustanud, sest seadmed viidi kõrgemale, kuid lisapumpade rentimise, elektri ja vee erikasutuse kulud ulatusid 40 000 euroni. "Edaspidi oleme ka vee erikautusmaksust vabastatud, sest me pole ju tööstusettevõte, aga vanad maksud tuleb maksta."

Direktor lausus, et keskkonnaministeeriumi juurde on moodustatud komisjon, kes vaatab projekte läbi vaatab ja arvestab kulusid. "Aga selge on see, et ilma toetuseta muuseum asju korda ei saa. Meil soovitati teha taotlused, aga keegi pole öelnud, et me kindlasti raha saame."

Aastas külastab kaevandusmuuseumi keskmiselt 27 000 inimest.