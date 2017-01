Laupäeval lahkus 86-aastasena meie seast eesti muusika suurkuju, helilooja Veljo Tormis. Tema imeline elutöö, läänemeresoome keeli rääkivate rahvaste folkloorne koorimuusika, on põimitud loitsu “Raua needmine” ja tsüklisse “Unustatud rahvad”. Tuntud on mängufilmi “Kevade” unustamatu muusika. Lääne-Virumaal on suure heliloojaga kokkupuuteid olnud nii mõnelgi loojahingel.