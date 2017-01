Teiste eest ei oska ma vastata, aga mina küll Rakverest lahkuda ei taha. Olen üle 80-aastane naisterahvas, kelle liikumisvahendiks on ratastool. Mul on vaid üks soov: pääseda igasuguste “loogide” jutule, et oma tervisliku seisundi kohta infot saada.