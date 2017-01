Palgast kõnelemine on Eestis justkui tabu. Keegi ei taha öelda, palju ta teenib, sageli antakse töölepingu allkirjastamisega kohustuslik vaikimisvanne. Kõik on vait ja kannatavad. Töötasu avalikustavad vaid need, kes ilmtingimata peavad. Näiteks riigiasutused. Miks? Kas palk on häbiasi?