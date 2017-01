Vähemusfestival lõi linnaelu kihama

Kuigi nimetatud ürituseni on veel enam kui kaheksa kuud, on internet “täis kirjutatud” emotsionaalseid sõnavõtte ning lahkhelid volikogus paisuvad ka fraktsioonide sees.

Hoolimata sellest, et MTÜ SevenBow esitatud taotlus saada filmifestivali korraldamiseks linnalt 1500 eurot toetust sai kultuurikomisjonilt rohelise tule, ei andnud volikogu sellele hiljem oma heakskiitu ning üha kasvanud sõnasõja tõttu võeti kultuurikorralduste toetamise eelnõu üldsegi päevakorrast tagasi.

Komisjoni esimees, IRL-i kuuluv pastor Tauno Toompuu sõnas, et temale tuli sootuks üllatusena see, et festival volikogu nii ärevile ajas.

“Komisjoni töö on tehniline, üritus vastas kõikidele linna kehtestatud nõuetele. Mingi teema kellelegi meeldimine või mittemeeldimine on juba teine asi,” rääkis Toompuu ja lisas, et sisulisi argumente, miks seksuaalvähemusi kajastav filmifestival Rakveres toimuda ei tohiks, kõlama ei jäänud. Toompuu ise leiab, et kuigi tema pole otseselt seesuguse ürituse sihtgrupp ja ilmselt ta festivalile ei läheks, ei näe ta ka, et see Rakverele kuidagi halvasti mõjuks, sest kahtlemata on meilgi inimesi, keda see teema puudutab ja huvitab.

“On paremaid, on halvemaid üritusi,” võttis Toompuu oma arvamuse kokku.

Temast märksa nördinum oli aga kultuurikomisjoni liige Anne Nõgu (IRL), kelle sõnul vaatab linnavalitsus kõik taotlused läbi juba enne nende kultuurikomisjoni ette jõudmist, seega peab üritus läbima filtri juba varem, ning arvata, et komisjon oleks oma otsustes kallutatud, on väär.

“Leidsime komisjonis, et sellise teema käsitlemine ei ole praegusel ajal kuidagi ohtlik või kahjulik, vastupidi, samasooliste paaride elust on tehtud Oscari-väärilisi filme,” rääkis Nõgu, kelle hinnangul on tegemist täieliku pretsedendi ja väga põhimõttelise küsimusega.

Erakonnakaaslastega pole sugugi ühel meelel volikogu liige ärimees Olev Puldre, kes kõnealusel teemal rääkides ilmselgelt ärritus. “Igaühel on asjast oma arvamus,” sõnas Puldre resoluutselt ja lisas, et seksuaalvähemuste festivali korraldamine Rakveres läheb vastuollu nii tema kui ka tema valijate arusaamadega.

Seda, et lähenevad valimised Puldre seisukohti kõigutada võiks, mees usutavaks ei pea. “Minu põhimõtteid pole valimised kunagi mõjutanud.” Puldrele on vastuvõetamatu ka see, et festivali plaanitakse korraldada teatrikinos, mis on perede ajaveetmiskoht. “Seal on klaasist seinad, kõik on möödujatele näha,” sõnas Puldre.

Kultuurikomisjon koguneb uuesti 8. veebruaril, et tekkinud olukord üle vaadata. Kui komisjon taotlust tagasi ei lükka, jõuab see jälle volikogu ette. “Kui volikogu kultuurikomisjoni otsuse heaks kiidab, on näha, kes meil seal siis istuvad,” lajatas Olev Puldre. Kõneainet tekitanud istungilt puudunud, kuid hiljem sotsiaalmeedias teema üle avalikult arutlenud sotsist volikogulane Kelly Konetski-Ramul on seda meelt, et volikogu ei peaks kultuurikomisjoni otsuses kahtlema.

“Need inimesed oleme ise sinna nimetanud,” lisas Konetski-Ramul, kelle hinnangul pole filmifestivali korraldamises midagi halba, sest tegemist on vabatahtliku üritusega neile, keda antud temaatika puudutab ja huvitab.