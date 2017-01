Juhtkiri: Brutused kõik pingile

Homoteema on see, mis kedagi külmaks ei jäta: ei neid, keda see otseselt puudutab, ega neid, kes küll väidavad, et nende mure see pole, kuid ometi emotsioonitulvaga kaasa lähevad. Kuna festivali toimumiseks toetusraha andmine tuleb linnavolikogul veel otsustada, võib terane silm märgata ka esimesi nõiajahi tundemärke.

“Ka sina, Brutus?” küsis ­Caesar, kui selgus, et vandenõulaste sekka oli sattunud inimene, kellest ta seni oli hästi arvanud, keda pidanud oma sõbraks. ­LGBTQ+ filmifestival võib Rakveres tekitada omamoodi Brutuste pingi, kuhu võib sattuda ka pelgalt soosiva hoiaku tõttu. On juba kõlanud mõtted stiilis, et kes festivali vastu pole, küllap on see ise ka gei. Siin-seal on kuulda olnud küsimist, kas oled mees või ei ole.

Selles, mis sisus õige, mis vale, on inimestel ilmselt võimatu üksmeelele jõuda. Nii et kui jätaks õige sisu, mille puhul piigid on ristatud, kõrvale ja vaataks asja teise külje pealt. Kui linna tuleb festival, siis tulevad ilmselt ka inimesed, tuleb raha. See on ainult hea.

Hiljuti võrdles Priit Verlin Rakveret väga tabavalt Haapsaluga, ainult et võrdluses oleme käpuli meie, kui mõelda Valge Daami, Augustibluusi ja HÕFF-i peale, nüüd lisandub veel Haapsalu Rock ka.

Mis meil on vastu panna? Paar nišitoodet: meeste tantsupidu ja Baltoscandal. Punklaulupeo lõpust räägib selle eestvõtja juba mitu aastat. Nii et tulgu aga juurde üritusi, mis igavuses tuiutavasse linnakesse elu võiksid tuua.

Festivalist on saamas rakverlaste sallivuse proovikivi. Küllap tahavad LGBTQ+ inimesed festivali kaudu enda maailma tutvustada, seda enam, et vikerkaarelisus näib olevat praegu üks moeteemasid.

Aga just moodne olemine, liigne lipuga lehvitamine ja paraadide pidamine on see, mida ei taheta. Loodetavasti suudab filmifestival, kui see Rakveres toimub, jääda kultuurseks ja muuta kivinenud arusaamu.