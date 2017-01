Rakvere kortermajale hakkavad lisaelektrit tootma päikesepaneelid

Päikesepaneelid on Tuleviku 6 kortermajale paigutatud nii külg- kui otsaseina. Kokku on süsteemi maht 11 kilovatti.

Kui Tuleviku tänaval mullu suure kortermaja rekonstrueerimistöid tegema hakati, paigutati sinna ka terve rida päikesepaneele. Kredexi tehniline konsultant Mati Tekkel selgitas, et mõte päikesepaneele kasutada tuli projekteerijal. Maja tehakse korda Kredexi toetusega ning sel on nõue, et pärast ehitustöid paraneks maja energiatõhusus. Vaid sel juhul oli korteriühistul õigus saada Kredexilt 40-protsendilist toetust.