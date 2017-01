24. jaanuari Virumaa Teataja loo pealkiri “Maanteeameti Rakvere büroo lühendab lahtiolekuaegu” on eksitav. Õige on “Maanteeameti Rakvere büroos saab teha registreerimiseelset kontrolli ajutiselt neljal päeval nädalas”. Liiklusregistri büroo, rahva seas tuntud ARK-i nime all, lahtiolekuaegu ei muudeta ja teisi teenuseid muudatused ei puuduta.