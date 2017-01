Sel nädalal esitati Rakveres 29 tööraamatut

Möödunud aastal läks Lääne-Virumaal vanaduspensionile 641 ja töövõimetuspensionile 471 inimest. Et riigilt pensioni saada, tuleb oma tööstaaži tõendada. Neil, kes alustasid töötamist peale 1999. aastat, on lihtsam: kõik andmed peaksid riigi infosüsteemides leiduma. Varasemaid töökohti tõendab aga tööraamat. Möödunud nädalal tegi sotsiaalkindlustus­amet inimestele üleskutse saata tööraamatud ametisse, et kogu info sisse kantud saaks.