Haridusminister tegi visiidi probleeme täis maakonda

​Kui haridus- ja teadusminister Mailis Reps Vaeküla kooli jõudis, oli kool juba kolinud. Nõnda, kuulsat raamatut parafraseerides võiks alustada ministri eilse maakonnavisiidi kirjeldust. Fakt, et kool ei asu Vaekülas, tekitas sedavõrd segadust, et ministri ­tempokasse päeva tekkis sisse ootamatu haak. Aga eksistentsiaalsed arutelud said peetud ja riigigümnaasiumi kavatsuste kokkulepe sõlmitud.