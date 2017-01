Keio Soomelt: enne olid liberaal, nüüd tolerast või pederast

Festivali korraldaja Keio Soomelt leiab, et seni, kuni arvatakse, et inimese seksuaalsättumust mõjutab vikerkaarevärviline plakat, tuleb sel teemal rääkida.

Seksuaalvähemuste filmifestival on palju ärevust tekitanud. Kas arvestasite, et kõmu nii suureks paisub?

Jah, kui me seda plaanima hakkasime, arvestasime, et tuleb terav väitlus. Aga see ongi asja üks eesmärkidest. Filmide kohale toomine on hea võimalus inimesed kokku tuua ja teema tõstatada. Lisaks on oluline eesmärk just debati algatamine.

Mõni aeg tagasi oli debatt õhus kooseluseaduse valguses, praeguseks on see vaibunud, ja ega kedagi suurt ei huvita. See on ka loomulik, muud teemad tulevad peale.

Miks te arvate, et just sellel teemal võiks taas rääkida?

Igaüks võib tõstatada teema, mis teda huvitab. Meie otsustasime sellele tähelepanu juhtida. See, et inimesed oma arvamust avaldavad, on mõistlik ja tore. Kui on argumenteeritud arvamusavaldused, on muidugi parem.

Kui tõsiste argumentidega olete siiani pidanud tegelema?

Kurb on see, et on palju niisama lahmimist. Aga see, et mind selline asi kurvastab, ei muuda paratamatust. Kui millelegi tekib tugev vastuseis, siis järelikult on tegemist inimestele olulise teemaga.

Paljud on võtnud seisukoha, et tegemist on provokatsiooniga, et seda festivali pole Rakverre vaja. Miks teie meelest ikkagi on vaja?

(Naerab.) Ma ei oska kõigi inimeste eest kõnelda. Kindlasti tekitab see mõnes inimeses küsimusi, aga meie meelest on kohavalik loogiline. Me oleme ise Rakvere inimesed, meil on siin lihtsam seda korraldada.

Teiseks on meil uue kino näol hea tehniline baas. Nii kinolt kui ka teatrilt oleme saanud nõusoleku koostööks, seega tehnilised küsimused oleksid justkui lahendatud.

Selles mõttes pole vahet, kas korraldada festival Rakveres, Haapsalus või Paides, väikeses kohas tekitab see ikka elevust ja teatud vastuolu.

Kas väike linn võib korralduslikult ka lisaväärtust anda?

Teatud mõttes küll, sest kui meie eesmärk on teema tõstatamine, siis võib arvata, et väikeses linnas meie teema kannab rohkem, suures linnas lahustuks see ehk muu sekka ära. Eks selliseid üritusi on olnud ka, aga need on olnud pigem Tallinna- ja Tartu-kesksed. Inimesi elab aga igal pool, seega tahamegi anda eeskuju ja julgustada. Pole vahet, kas elada Berliinis, Tallinnas või kuskil külas.

Aga kas väikelinna inimene julgeb üldse tulla teie üritusele kaasa rääkima ja mõtlema? Kardetakse ju sildistamist, näpuga näitamist.

Jaa, kindlasti on selliseid inimesi. Aga kui me ise midagi ei tee, ükskõik mis teemadel, siis midagi ei muutu. Kultuurivaldkonnas on üldse nii, et probleemidest räägitakse köögilaua taga kirudes, aga reaalselt võetakse ette vähe. Tuleb ikkagi ise midagi ette võtta ja praegu me üritame. Kindlasti on inimesi, kes ei julge teatud põhjustel meid toetada. See on nende vabadus ja normaalse debati osa.