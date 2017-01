Rakvere spordikooli kasvandik Taavi Veevo (keskel palliga) on osutunud sellel hooajal Väike-Maarja Päästekooli üheks olulisemaks lüliks.

Tõenäoliselt pole palju neid kohaliku korvpalli huvilisi, kes uskusid hooaja eel, et Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas hakkab põhiturniiri liidri koht käima tänavu käest kätte nagu teatepulk. Ometi on just nii juhtunud.