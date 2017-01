Aeg-ajalt, eriti valimiste eel, jõuame avalikes debattides punkti, kus keegi viriseb, et linnasüda on tühi ning ka kõik kesklinna ärid kiratsevad. Kliente jagub enam-vähem piisavalt ainult spordisaalidesse ja spaasse. Oleks vaja justkui midagi ette võtta, aga päris täpselt ei tea ka, kes see imeinimene olema peaks, kes midagi teha võiks. Või saaks.