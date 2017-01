Helistasin tulevase leheloo allikale, kes teatas, et ei saa minuga kohtuda, sest on haige. “Ma ei taha oma pisikuid jagada! Praegu on väga karmid viirused liikvel, üks mu tuttav suri äsja grippi. Ja kui teie peaksite end halvasti tundma, jääge kohe koju!” manitses ta mind. Täiesti nõus. Lükkasime kokkusaamise edasi.