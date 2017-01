Juhtkiri: inimesed ja loomad

Neid ei kurvasta asjaolu, et loomalapsed nende hoolimatuse tõttu õnnetult hukkuda võivad. Pappkastiga Ubja tee äärde jäetud kutsikaid võinuks oodata külmumine, kui mööduja neid leidnud ja varjupaika toimetanud ei oleks.

Eriti jõhkraks muudab tõiga see, et nende kutsikate eest on mitu kuud hoolt kantud, neid toidetud ja kasitud. Kui inimene selle ajaga looma ei kiindu, siis ... Edasi tõrgub mõistus võtmast.

Loomade steriliseerimisest-kastreerimisest kirjutatakse ikka ja jälle.

See ei ole odav protseduur, eriti emase looma puhul. Siin tasuks ehk varjupaikadel või loomakliinikutel koostöös omavalitsustega mõelda kampaaniatele, mille raames inimesed oma lemmiku kui mitte tasuta, siis soodsamalt paljunemisvõimetuks teha saaksid.

Tasuta kiibistamise võimalust kasutavad paljud, kindlasti oleks huvi ka teiste võimaluste vastu.

Majandusliku poole kõrval on aga steriliseerimisel takistuseks sageli inimeste seas visalt ringlevad müüdid. Näiteks arvatakse, et emasel koeral tuleks oma tervise huvides ikkagi saada vähemalt üks pesakond kutsikaid. Mis väikestest loomadest edasi saab, sellele enam ei mõelda.

Loomatohtrid ja spetsialistid on seesugused iganenud uskumused ammuilma ümber lükanud, rahva seast on need aga tõrksad kaduma.

Väiksem vastutus ei lasu isaste koerte omanikel, sest kui isane koer takistamatult mööda küla kolab, siis tagajärje ehk kutsikatega peab tegelema just emase koera peremees. Kahjuks koeralastele alimente nõudma minna ei saa, kuid oma looma eest vastutab siiski iga inimene.

Emaste koerte pidajad teevad sageli kõik, et vältida loomade soovimatut läbikäimist, kui aga isasloom kogu nutikust käiku lastes siiski uksest, aknast ja igast aiapraost sisse pressib, jäävad kõik abinõud viimaks kasutuks.