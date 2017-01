Lahemaa vald peab homseks esitama arvamuse uue nime kohta

Riigihalduse minister Mihhail Korb ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsus on heaks kiitnud kokku 39 omavalitsuste vabatahtlikku ühinemist ning kinnitada on veel kuus vabatahtlikku ühinemist. Korb sõnas, et nende kuue puhul on kinnitamata jäämise põhjuseks ajaolu, et nimekomisjon peab omavalituste kavandatavat nime ebasobivaks.

Need omavalitsused on Võhandu vald, Lahemaa vald, Põhjaranniku vald, Kehtnakandi vald, Mulgi vald ja Haanjamaa vald.

Korbi sõnul peavad kõik kuus omavalitsust esitama reedeks valitsusele oma arvamuse uue nime osas ning hiljemalt 31. jaanuariks kinnitab valitsus ka nende omavalitsuste ühinemise kas ühe või teise nimega.

Neljapäeval kinnitas valitsus seitsme uue valla moodustamise, kõigis neis jääb rahvaarv alla haldusreformi seaduses kehtestatud 5000 elaniku piirile.

Peaminister Jüri Ratas sõnas, et Alutaguse ja Saarde vallad on praeguse seisuga ainsad ühinevad omavalitsused, mille pindala on suurem kui 900 ruutkilomeetrit ning seetõttu on neil õigus taotleda erandit.

Korb märkis, et ilmselt teeb valitsus kõigi neljapäevasel istungil kinnitatud ühinemiste osas sundliitmise otsuse kas "ühes või teises suunas".

Vihula vallavanem Annes Naan ütles, et valitusele minev kiri põhjendustega on neil juba valmis - nemad jäävad oma seisukohale ja soovivad valla nimeks ikkagi Lahemaa vald, nimekomisjoni pakutud nimevariandid neile ei sobi ja ise ka midagi paremat välja pakkuda ei oska.

Nüüd ootavad nad valitsuse teisipäevast otsust. “Võtame riski, et uue omavalitsuse nimeks pannakse Haljala, aga ise me seda otsust ei tee,” lausus Naan.