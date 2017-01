Gripp möllab: Rakvere haiglas oli rekordiline päev

Rakvere haigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja doktor Aile Kaasik rääkis, et alates eelmise nädala keskpaigast on nende poole pöördunud palju inimesi. Täna oli rekordiline päev – kella 16-ks olid nad diagnoosinud lausa kuus gripijuhtumit. “Arvan, et grippi haigestumine on jõudnud maksimumini. Ühe 70-aastates vanuri viisime ka Tallinnasse. Tal on tüsistusena ka kahepoolne kopsupõletik,” ütles Kaasik, kes lisas, et päev pole veel läbi.

Kaasiku sõnutsi pole haiglaravi vajavad patsiendid vaid vanurid, vaid nad on Tallinna haiglasse saatnud ka lapsi, eelmisel nädalal lausa 10-kuuse väikelapse.

Rakvere koolidest öeldi, et puudujaid on, kuid olukord on pigem tavapärane. Lasteaedades on samuti haigeid, kuid tervete protsent on siiski suhteliselt kõrge.

Eelmise nädala Terviseameti statistika järgi pöördus Lääne-Virumaal arstide poole ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu 203 inimest. Seda oli veidi enam kui nädal varem, kuid haigestumine jääb veidi alla Eesti keskmise. Terviseameti avalike suhete juhi Iiris Saluri sõnutsi oli eelmisel nädalal laboratoorselt kinnitatud gripijuhte maakonnas neli.

Nädal varem pöördus arsti poole 182 haigestunut. “Eesti keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 478, Lääne-Virumaal 341. Kui vaadata haigestumisi 100 000 elaniku kohta, siis jääb haigestunute hulk veidi alla Eesti keskmise,” sõnas Saluri.

Kõikide ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu pöördus eelmisel nädalal arstide poole 6300 inimest, neist ligi 40 protsenti olid lapsed. Haigestunute üldarv kasvas nädalaga 15 protsendi võrra. Grippi ja gripitaolistesse haigustesse nakatumiste arv kasvas samal ajavahemikul 29 protsenti.

Terviseametile teadaolevalt on Eestis gripi tõttu surnud 20 inimest. Kõik kuulusid riskirühmadesse, neist üks oli 7-kuune laps, ülejäänud on olnud üle 60 aasta vanused patsiendid. Lääne-Virumaal nende andmetel ohvreid pole olnud.