Gripiravimit Tamiflu on võimalik hankida vaid ühest Lääne-Virumaa apteekist

Tamiflud on võimalik tänase seisuga osta vaid Väike-Maarja apteekist. Rohupoest öeldi, et neil on ravimit järgi kümme pakki.

Tapa apteekist, kus päevase seisuga oli veel rohtu saada, müüdi apteeki töötaja sõnul, viimased neli pakki täna õhtuks ära.

Seda, kus Tamiflu veel müügil on, saab kontrollida veebilehtedelt www.apteegiinfo.ee ja www.ravimiinfo.ee.

Ravimiameti kinnitusel on Tamiflu saadaval haiglates. Apteekidest, kus Tamiflu on otsa saanud, saab gripi sümptomite leevendamiseks käsimüügiravimeid.

Gripivaktsiini tootjad aga sel hooajal juurde tarnida ei kavatse.