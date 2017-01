Kunda kooli õpilasi tabas viiruste laine

Kunda ühisgümnaasiumi direktor Tiiu Millistfer rääkis, et eelmise nädala reedel oli koolist ärajäänuid kõige rohkem. “Kooli 304 õpilasest puudus 135 last. Selle nädala esmaspäeval puudus 80 õpilast ja iga järgneva päevaga on puudujate arv vähenenud,” ütles Tiiu Millistfer.

Kooli direktori sõnul on õpetajad viiruselainest hoolimata kenasti vastu pidanud. “Haige on mõni üksik. Seetõttu ei ole me kooli sulgenud,” rääkis Kunda ühisgümnaasiumi direktor Tiiu Millistfer.