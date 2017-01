Kadri Voorand riisus muusikaauhindadel koore

Lauljanna sõnul oli ta hommikul väga vara ärganud ning kohe Kuressaarde sõitnud, seega polnud tal mahti võidujoovastuses unelema jääda. “Rõõm ja tänutunne on muidugi meeletu.”

Voorandi sõnul on omamoodi märgiline see, et parimaks tunnistati just tema, see näitab, et Eesti Muusikaauhinnad pole üksnes popmuusika üritus ning see, mida ta teeb, läheb inimestele korda.