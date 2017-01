No nii, armsad poisid ja tüdrukud! Vahepeal tundus, et väge täis Rockvere on juba nii provintsistunud, et Rahvaaia tiik hakkab slummi haisu välja ajama, kuid siis tõstsid pead vaprad, ent samal ajal paljukannatanud seksuaalvähemused ja jälle läks linnakeses lõbusamaks.