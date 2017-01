Eelmisel nädalal olid Kunda ühisgümnaasiumi klassid pooltühjad – mõnes klassis olid puudu lausa pooled õpilased. Kui terviseameti info järgi on Lääne-Virumaal ülemiste hingamisteede viirustesse haigestumus veidi alla Eesti keskmise, siis Rakvere haiglast öeldi, et grippi haigestumine on saavutanud maksimumi.