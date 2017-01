Aasta pressivideo nominentide seas on Virumaa Teataja

Konkursi „Aasta pressivideo 2016” nominendid on ka Delfi video “Superkuu tõus Tallinna kohale”, mille autorid on Madis Veltman ja Hendrik Osula, ja Delfi Sensori videolugu “Millised šansid on keskmisel Eesti mehel saada politsei eliitüksusesse?“, autoriteks Mark Šandali ning Mihkel Tamm.

Žürii esimees oli Balti Filmi- ja Meediakooli dotsent ning saatejuht Indrek Treufeldt, parimaid valisid ka online-toimetuse esindaja, Postimees online’i juht ja peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap ning vabakutseline operaator, TV3 kaastöötaja Urmas Pardlane.

Žürii nentis üksmeelselt, et järjest rohkem on videosid, mille seast parimaid valida. Viimasel aastal on ka veebis aina enam sisu ja huvitavaid vahetuid leide. Žürii liikmed tundsid rõõmu ka selle üle, et oskus lugu jutustada ja videos edasi anda on kasvanud.

Samas märgiti, et heast teemast ei ole osatud videotehniliselt üle käia.

“On näha, et kohati puudub oskus märgata ja näha,” kirjeldas Indrek Treufeldt.

Samas on tema sõnul tase varasemate aastatega võrreldes oluliselt tõusnud.

Selle aasta eripärana toodi välja seda, et näha oli hulgaliselt droonivideosid ning mitmes videoloos ei ole kasutatud pealeloetud teksti, vaid teksti video peal.

Postimees online´i juht Aivar Reinap rääkis, et konkursil oli vähe uurivaid videolugusid. “Oleks hea, kui ka veebis tuleks ajakirjandus järgi, see on ikkagi ju ajakirjanduskonkurss,” sõnas Reinap.

Konkursile saadeti nii klassikalisi videosid uudistesündmustest, reportaaže kui ka olemuslugusid. Töid esitasid nii online väljaannete toimetused kui ka üleriigilistes väljaannetes töötavad foto- ja videoreporterid ning maakonnalehtede väljaannete töötajad.

Konkurss “Aasta pressivideo” toimus tänavu kolmandat korda. Võitja kuulutatakse välja ja preemia antakse üle 3. märtsil toimuval pressiballil.

