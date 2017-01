Rakveres on partidele Kirikupargi tiiki viidud nii palju leiba ja saia, et laupäeval tundus, nagu voolaks tiigis vee asemel toiduaineid. Sinikaelpartide tervisele on leivasaaduste söömine kahjulik, paraku toidavad inimesed linde nendega ikka. Suvel söödeti samas tiigis linde koguni rosoljega.

FOTO: Meelis Meilbaum