Lõvi Leo kontrollis Rakvere põhikoolis helkureid

Selgus, et kõige enam on helkureid harjunud kandma nooremate klasside õpilased. Võimalik, et siin on ka veel lapsevanemad need, kes seda kodudes kontrollivad. Kahjuks 8.-9. klasside õpilaste seas on aga enim neid, kes ei mõista helkuri vajalikkust.

Sel hommikul, kui politsei Rakvere Põhikoolis oli, puudus helkur 80 kooli sisenejal 180st. Kõigile, kellel puudus helkur, sai see riietele kinnitatud.