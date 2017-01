Kadrinast pärit politseinik eskortis riigi üht tähtsamat dokumenti

Üks eskortijatest oli Kadrinast pärit mundrikandja, Põhja prefektuuri liiklusjärelvalvekeskuse liiklustalituse juht Henry Murumaa. “Suur au oli viia Tallinnast Tartusse Eestile nii tähtsat dokumenti,” sõnas ta. Murumaa sõnul on ta varem eskortinud väliskülalisi ja väärisesemeid, kuid seekordne ülesanne oli eriline. “Iga eskort on omamoodi eriline,” lisas Murumaa, kes oli ka ise koostöös riigiarhiiviga maršruudi ja sinna juurde kuuluva kavandaja. Murumaa sõnul strateegilise kava detaile avaldada ei saa, kuid ohuhinnangut, et keegi üritaks dokumenti enda valdusse saada ja rünnakut kavandada, ei olnud.

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) kirjutas Facebookis, et täna hommikupoolikul oli politseinikel au toimetada Tartusse üks tähtsamaid dokumente Eesti omariikluse ajaloos. Nimelt aitasid politseinikud rahvusarhiivil viia Tallinnast tuvaliselt tagasi selle sünnilinna Tartu rahulepingu originaaldokumendi.

“Rahvusarhiivi töötajad pakkisid rahulepingu reisi ajaks hoolikalt metallist reisikausta ja mullikilesse ning asetasid selle õhkpatjadega metallkasti,” kirjeldatakse sotsiaalmeedia postituses. Väärtusliku dokumendi võtsid enda hoole alla Põhja prefektuuri politseinikud Henry Murumaa ja Reelika Rebane. “Kuigi Henry on varem osalenud rahvusvaheliste külaliste ja rahaveo eskortimises, siis nii väärtusliku ajaloolise dokumenti transportimine oli tema jaoks esmakordne.”

2002. aastal Rootsist Eestisse tagasi toodud Tartu rahulepingut näeb 2. veebruaril riigiarhiivi avatud uste nädala raames.