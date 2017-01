Mullu 22. detsembril toimus Palmses järjekordne mõttevahetus Käsmu sadama detailplaneeringu üle. Nüüdseks on sadama projekteerija esitanud Lahemaa rahvuspargi arhitektuurinõukogu keskkonnaameti tollastele arvamustele ja ettepanekutele konkreetsed vastused. Need on igati põhjendatud. Kahju, et arutelu ajaks ei olnud meil sadama lõiget, vaid üksnes üsna udune alusplaan, kust kõrgusmärgid vaevu välja loetavad.