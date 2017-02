Ööl vastu esmaspäeva avariisse sattunud kiirabiauto läheb ilmselt mahakandmisele

Kella 2.17 ajal juhtus liiklusõnnetus Peterburi tee – Väike-Paala ristmikul, kus esialgsetel andmetel tegi kiirabiauto Mercedes-Benz Sprinter, mida juhtis 44-aastane mees, seisnud sõidukist möödasõitu, kui kaldus ristmikul vasakule ohutussaarele ja põrkas seal vastu posti. Kokkupõrke tagajärjel paiskus sõiduk teelt välja külili.

Õnnetusse sattunud kiirabibrigaad oli teel Lääne-Virumaalt Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Sündmuskohalt toimetati avarii järel Põhja-Eesti regionaalhaiglasse kontrolli sõidukis viibinud kolm meedikut ja patsient.

Karell Kiirabi juhatuse liige, kiirabiteenuse juht Ave Põlluaas ütles, et tema kolleegid olid kõik turvavööga kinnitatud. “Minu kolleegidele tuli järele kiirabibrigaad. Nad viidi haiglasse kontrolli ja lubati koju,” rääkis Põlluaas. Tema sõnutsi toimetas teine kiirabibrigaad patsiendi edasi haiglaravile.

Viru Haigla juhatuse esimees Rannar Vassiljev lisas, et õnnetusse sattunud kiirabiauto on täiesti kasutuskõlbmatu ning edasise kohta teeb otsuse juba kindlustus, aga suure tõenäosusega läheb sõiduk mahakandmisele.

“Kiirabibrigaadi töötajad andsid oma seletuse liiklusõnnetuse kohta politseile. Juhtumi põhjused ja muud asjaolud selgitab ettevõttes avariikomisjon. Töötajad läbisid kohe peale vahejuhtumit tervisekontrolli EMO-s, kus neil tervisekahjustusi ei tuvastatud,” kõneles Vassiljev ning täpsustas, et töötajad peaksid naasma tööle vastavalt töögraafikule.

Karell Kiirabi uueneb

Viru Haigla ostis Karell Kiirabi neli kuud tagasi. Rannar Vassiljevi sõnul on nad selle aja jooksul viinud ennast kurssi kiirabi hetkeseisuga, nii murede kui ka rõõmudega, ning teinud juba mõningaid muudatusigi.

“Kuigi neli kuud on üsna lühike aeg, on “tütre” ja “ema” integreerumine olnud ladus ja tempokas, kuid on loomult pikem protsess. Tahame osutada parimat kiirabiteenust, mis riikliku rahastamise juures on võimalik, uuendades autoparki ja muud tehnikat ning panustades töötajatesse,” rääkis Vassiljev.

Karell Kiirabi, kus töötab üle kolmesaja inimese, tähistas hiljuti 15. sünnipäeva. “Usun, et ka 20. sünnipäev toimub vähemalt sama suure ettevõttena ning koos Viru Haiglaga,” lausus Rannar Vassiljev.