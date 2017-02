Kadri Simson: 2018. aasta eelarves on tasuta ühistranspordi jaoks vajalikud vahendid kindlasti olemas

Ministri sõnul on 2018. aasta riigieelarves tasuta ühistranspordi käivitamiseks vajalikud vahendid kindlasti olemas.

„Tasuta maakonnasisene ühistransport on uue valitsuse üheks prioriteediks ning kinnitan, et tuleva aasta eelarves on selle jaoks vajalik raha olemas" ütles minister. "Selle nimel, et tasuta ühistransport uuel aastal rakenduks, teevad hetkel tööd nii majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kohalikud ühistranspordikeskused kui ka maanteeamet. Meie eesmärk on antud meede võimalikult tõhusalt rakendada,“ kinnitas majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Tasuta maakonnasiseste bussiliinide rakendumiseks on valitsusleppe kohaselt omavalitsustele ette nähtud täiendav 21 miljonit eurot aastas ning antud summa katab nii senise piletitulu osa kui ka liinide võimaliku tihendamise. Seni on tegelenud maakondlike transpordiküsimustega maavalitsused ja nende kadumisel võtavad selle ülesanded üle maakondlikud ühistranspordikeskused.

„Nendes maakondades, kus seesugust keskust pole 2018. aastaks jõutud luua, jääb ühistranspordi korraldus esialgu maanteeameti kanda," jätkas Simson. "Tasuta ühistranspordil on veel lahtiseid otsi, kuid need ei takista projektiga edasi minemist. Olen kindel, et 2018. aastal saab maakonnasisestel bussiliinidel juba tasuta sõita.“