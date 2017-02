Keskerakond maksab Savisaarele palka ilma plaanitud kärpeta

"Mulle tundub küll, et me maksame selle ära ja ongi kõik," ütles Keskerakonna peasekretär Jaak Aab kolmapäeval. "Mingit tagasinõudmist küll ei tule. Seda on juhatus otsustanud, et me ei hakka Edgarilt midagi tagasi küsima. See ei ole kõne all," ütles Aab.

Keskerakonna peasekretäri sõnul alustas erakond Savisaarele palga maksmist alates esmaspäevast, endine esimees on erakonna palgal nõunikuna. Aab ütles rahvusringhäälingu uudistele, et Savisaar on ajaloonõunik ning tegeleb erakonna ajalooga ja annab sellega seoses vajadusel nõu.

Keskerakonna peaskretäri sõnul on Savisaarele makstav summa väiksem kui algselt teatatud 3500 eurot, kuna erakond on tema eest tasunud õigusabikulusid.

Eelmisel nädalal ütles Aab, et Keskerakond ei ole seni jõudnud Savisaarega kokkuleppele talle 3500 euro suuruse palga maksmise osas ja kokkuleppe viibimise üks põhjus on ka erakonna plaan hakata sellest Tallinnale makstavat raha jupphaahal kinni pidama.

ERJK kohustas Savisaart juba 2015. aasta jaanuaris oma ettekirjutusega tagastama keelatud annetus kogusummas 116 642,89 eurot Tallinna linnale. Keelatud annetus seisnes Savisaare valimiskampaania kulude tasumises Tallinna linna poolt. Tegemist oli "Tallinn liigub" kampaaniaga ning Hiiu staadioni reklaamidega. Savisaar vaidlustas ettekirjutuse kohtus, millega seotud vaidlus lõppes mullu 10. novembril riigikohtu otsusega jätta Savisaare kaebus rahuldamata. ERJK tegi möödunud aasta lõpus ettepaneku kaasata Savisaarelt raha nõudmise protsessi Keskerakond, ähvardades erakonnalt nõuda summa välja kolmekordses ulatuses.