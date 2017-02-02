Tapa käsipallurid jäid Arukülale alla

Tapa käsipallurid jäid Arukülale allaVirumaa TeatajaJAGA FACEBOOKISKOMMENTEERI PRINDI ARTIKKELJAGA ARTIKLIT 2. veebruar 2017 00:00Spordiklubi Tapa Eesti meistriliiga käsipallimeeskond jäi teisipäeval võõral väljakul napilt, 25:26 alla Arukülale.Edasi lugemiseks liitu tasulise Virumaa TeatajagaSul ei ole hetkel tellimust. Edasi lugemiseks telli Virumaa Teataja!Oled juba tellija? LOGI SISSE või SEO PABERLEHE TELLIMUSPÄEVAPILET1.50 € /päevTELLI PÄEVAPILETvõiSEO PABERLEHE TELLIMUSJAGA FACEBOOKIS JAGA TWITTERISSAADA E-POSTIGA PRINDI ARTIKKEL