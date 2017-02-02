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Tapa käsipallurid jäid Arukülale alla

Virumaa Teataja
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2. veebruar 2017 00:00

Spordiklubi Tapa Eesti meistriliiga käsipallimeeskond jäi teisipäeval võõral väljakul napilt, 25:26 alla Arukülale.

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