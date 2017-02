Vigase kauba puhul on oluline, et probleemiga tegelemist ei lükataks edasi, sest üldjuhul on riketel ja defektidel omadus süveneda. Sellisel juhul on tarbijal keeruline kauplejaga vaielda ja parandamine võib teatud juhtudel osutuda liigse kalliduse tõttu ebaotstarbekaks või isegi võimatuks.