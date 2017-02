Ajajärk, mil Haljalas ei olnud ühtegi lillepoodi, on möödas – nüüd on neid suisa kaks. Paari nädala eest avas Eleks Telefoni klienditeeninduse endistes ruumides uksed Külla Kristelile ja kaheksa kuud on Grossi kauplusega sama katuse all tegutsenud Hetly Butique.