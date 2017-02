Kes meist ei sooviks vananeda väärikalt, nii et säiliks elulust, tervis ja selge mõistus. Et viimane hingetõmme tehtaks kodus oma voodis, armsatest inimestest ümbritsetuna. Kõlab nagu filmis. Reaalsus on aga sageli teine – tervis veab alt, ealised iseärasused löövad välja, pension on väike ning suhted järeltulevate põlvedegagi võivad kiiva kiskuda.