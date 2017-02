Juhtkiri: valikud elusügisel

Üha vananev elanikkond on mesi hooldekodudele, kus eakad inimesed, kes endaga ise enam hakkama ei saa, on toidetud, kaetud ja valvatud. Seda luksust, et esivanema eest hoolitsemise järeltulijad enda kanda võtta saavad, paljudel ei ole, sest arvete maksmiseks tuleb käia tööl.

Laste ja lastelaste turja peale jääda pole ka vanainimeste soov – see ei kuulu väärika vananemise juurde. Hooldekodu looduslikult kaunis kohas, puhtad linad ja soe toit, eakaaslaste seltskond – see kõik käib hooldekodueluga kaasas. Kuigi iganenud kuvand eakate kodust kui kohast, kus vanurid masendavates oludes surma ootavad, on visa kaduma, ei saa tänapäeva ärimehed seda enam lubada, sest konkurents on tihe.

Et inimesed oma eaka sugulase hooldekodusse tooksid ja raha ettevõtja kukrusse jätaksid, tuleb täita palju nõudeid. Alustades sellest, et sugulastel oleks mugav oma elatanud lähedast külastamas käia. Auklikud kruusateed pärapõrgus ei vasta tingimustele.

Kuigi iganenud kuvand eakate kodust kui kohast, kus vanurid masendavates oludes surma ootavad, on visa kaduma, ei saa tänapäeva ärimehed seda enam lubada, sest konkurents on tihe.

Lisaks pakutavad teenused, näiteks ujumisvõimalus, taastusravi ja sobivad ajaveetmisvõimalused.

See kõik aga maksab raha ning sageli on voodikoha hind nii kõrge, et pelgalt pensioni peale selle katmiseks loota ei saa. Üksnes pensionile lootmine viib inimese vaesusesse, millest eakat pensionäri ei päästa isegi organidoonorlus.

Vanaduspõlve aastatele tuleks sestap hakata mõtlema juba varem. Hoida suhteid lähisugulastega, sest just nemad võivad olla ainukesed abilised hädaolukorras.

Teiseks tasuks raha säästa, teha investeeringuid ning loobuda mõttemallist, et elame vaid nüüd ja praegu. Ei, elada tuleb ka 80-aastasena.