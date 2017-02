Lääne-Virumaa noortekogu pälvis parima osaluskogu tiitli

"Lääne-Virumaa noortekogu edendab aktiivselt maakonna noorte elu. Nad on kaasatud ja osalevad aktiivselt erinevates maakondlikes komisjonides, teevad koostööd paljude maakondlike noorteühendustega ning korraldavad mitmeid sündmusi,” ütles Schlümmer. “Noortekogu tegevus on silmapaistev terves maakonnas ja sellest on kujunenud omamoodi demokraatia kool."

Lääne-Virumaa Noortekogu on tegutsenud juba 10 aastat ja korraldab näiteks traditsioonilist üritust aastakonverentsi näol, Eesti Noorteühenduste Liidu osaluskohvikuid jpt sündmusi. Noortekogu noored löövad lisaks otsuste mõjutamisele kaasa ka igapäevases kogukonna töös.

Mullu suvel korraldati projekt “Koos saame hakkama”, kus kümmekond noort aitasid vanureid erinevates töödes, millega nad ise enam hakkama ei saa. Suve jooksul käidi korduvalt abis vähemalt 7 kodus, kus aidati erinevates töödes ning antud ettevõtmine sai ka meedias üsna suurt ja positiivset kajastust.

Riiklik noorsootöötajate tunnustamine sai alguse 2006. aastal ja on kujunenud pikema tunnustusprotsessi lõppsündmuseks. Riiklikule tunnustamisele eelnevad sageli kohalikud või maakondlikud konkursid ning tunnustamissündmused. Tänavu esitati kokku 183 kandidaati 11 kategoorias.

Tunnuskonkurss ja tunnustusauhindade pidulik üleandmine kannab eesmärki esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil. Lisaks on sündmus mitteformaalsemaks aastakokkuvõtete tegemise kohaks.