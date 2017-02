Rakveres süütasid lapsed voodi

Kristiina rääkis, et oli parasjagu naabrinaisega väljas ja tegeles veelepinguga. Õues oli ta saanud olla umbes kolm minutit, kui tuli tema kuueaastane tütar ja teatas, et kolmeaastane vend on pannud põlema kümneaastase õe voodi.

Kristiina jooksis tuppa, vaatas, et leegid on suured, võttis vannitoast vett ja viskas selle leekidesse, mis aga ei kustunud.

Seejärel hakkas ta lapsi riidesse panema, et need õue viia. Riides lapsed jooksid tänavale, Kristiina kutsus nad tagasi ja käskis naabrinaise juurde minna.

"Mul on väga hea naabrinaine," kiitis Kristiina.

Pere elamises oli mees alles pühapäeval lõpetanud esimese korruse põranda tegemise ja ehitusrämpsu välja viinud. Nüüd on sellel tööl kriips peal.

Kristiinal on neli last.

Pere kodu muutus tulekahju tõttu elamiskõlbmatuks. Korteris oli olemas suitsuandur, mis põlengust märku andis.

“Paneme lapsevanematele südamele, et tikud ei oleks lastele kättesaadavas kohas, sest varem või hiljem hakkavad nad nende vastu huvi tundma,” sõnas Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Tanel Sepajõe.