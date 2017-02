Vaata, kes Tartu rahu aastapäeval riigilipu heiskamata jätsid

Rakveres ei lehvi sinimustvalge trikoloor näiteks maksuameti, sotsiaalkindlustusameti, prokuratuuri kohaliku osakonna hoonel, aga ka haiglal, polikliinikul ning isegi linnavalitsuse hoonel ehk Targal Majal.

Rakvere abilinnapea Rainer Miltop ütles, et riigilipp on vana pangamaja küljes, Targal Majal aga polegi kohta, kuhu lippu kinnitada. "Aadress on mõlemal hoonel üks," lausus Miltop.

Abilinnapea lisas, et Targa Maja peasissepääsu ette on kavandatud väike väljak lipuvarrastega. "Kui kõik läheb hästi, hakatakse seda juba tänavu koos Parkali tänava ümberehitusega rajama," lausus Miltop.