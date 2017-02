Subway võileivapood laieneb Rakverre

“Lääne-Virumaale ja eeskätt Rakverre laienemine on Subway jaoks oluline samm, sest nüüdsest on maailmakuulsaid Subway värskeid võileibasid võimalik süüa peaaegu üle terve Eesti,” sõnas Subway Eesti arendusjuht Ats Raigla. Ta lisas, et Ida-Eesti suunas laieneti eelkõige tarbijate ootuseid arvestades, sest nii Virumaa inimeste kui ka kaubandussektori huvi Subway vastu on olnud viimastel aastatel kõrge.

Rakvere Subway frantsiisivõtja Jazzway OÜ esindaja Elis Kaurson sõnas, et Rakvere Subway on nende jaoks juba 5. võileivapood. “Põhjakeskuse Subways saab tööd 8 inimest ning Subway võileivapoe kohviku osa mahutab korraga kuni 50 klienti,” sõnas Kaurson, lisades, et kindlasti on maailmakuulsad värsked võileivad heaks ja tervislikumaks alternatiiviks senistele piirkonna kiirtoidu võimalustele.

Subway eelis, on tervislikumad valikud. “Iga ostja saab enda maitse-eelistustest lähtuvalt tellida sobiliku Subi ehk kihilise võileiva, mis valmib keskmiselt 3-minutiga otse tellija silme all. Subway pagaritoodete valikus on kuus erinevat saia, mida küpsetatakse vähemalt kolm korda päevas koha peal. Võileiva vahele saab valida rohkelt värskeid köögivilju, kala või liha, ja teisi lisandeid,” selgitas Kaurson võileibade valmimisprotsessi. “Kes aga saiatooteid väldib, saab tellida värske ja mahlase salati,” tõi Subway frantsiisivõtja esindaja esile.

“Lisaks värskelt jahvatatud hommikukohvile pakume ka kohapeal küpsetatud küpsiseid, mis on maailmas muutumas juba sama populaarseks kui Subway võileivadki,” sõnas Kaurson.

Subway on maailma suurim toitlustuskett – 112 maailma riigis on avatud enam kui 45 000 võileivapoodi. Eesti esimene Subway avati 2013. aasta märtsis Tallinnas Estonia Puiesteel. 2017. aasta veebruari seisuga on Eestis avatud 12 Subway poodi: Tallinnas, Keilas, Pärnus, Tartus ja Rakveres.