Väikelinnast maailma

Kord oli ühes väikelinna koolis üks klass. Lõbusaid ja tarku lapsi täis. Aga ega neis olnud vist ka midagi väga erilist: lihtsad toredad lapsed. Nüüdseks on nad täiskasvanud ja hämmastavalt suur hulk neid ühe klassi noori on läinud ilma peale laiali. Kolm neist räägivad nüüd oma senisest teest. Nad on otsinud, kahelnud, komistanud ja jälle kangekaelselt edasi rühkinud. Nad on tohutult töökad ja visad. Nende teekond on pooleli ning hulk suuri asju on päris kindlasti alles tegemata. Olge lahked, siin nad on: Kunda koolist võrsunud Marin Turm (29), Tarvi Randver (29) ja Liina Kupper (30).