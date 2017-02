Peaminister Jüri Ratas vaimustus Kunda tantsumemmede jalakeerutusest

Täpsemalt sai kõik alguse sellest, kui peaminister möödunud nädalal Lääne-Viru maakonda väisas ning läbisõidul olles ka Kunda klubisse sattus. Et parasjagu käis memmede tantsuproov, avaldas ministrihärragi soovi tantsusamme proovida, kuid sai soovituse esialgu siiski kogenud tantsijatele üksnes kaasa elada.

Nähtu meeldis Jüri Ratasele sedavõrd, et tantsuproovi lõppedes tegi ta Enna Laanemetsale ettepaneku astuda üles ka Stenbocki majas.

Nüüd plaanivadki Kunda memmed koos juhendajaga kevadel pealinnasõidu ette võtta. “Arvan, et esinemine võiks jääda maikuusse. Siis on haiguste aeg möödas ja kevadel on üldse ilusam kuskil käia, loodus puhkeb,” rääkis Laanemets plaanidest.

Kunda klubi memmede tantsurühmas on üksteist tantsijat, kes kõik peaministri kutsest väga liigutatud olid.