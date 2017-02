Arvo Antropov - heas vormis ja alati sadulas

Piiritusekuningaks nimetatud Arvo Antropov on mees, kes on seoses omanike vahetustega piiritusetehastest kaks korda pensionile läinud, kuid keda on ikka tagasi kutsutud, sest ta oli väheseid, kes sel spetsiifilisel alal asja tundis.

Esmalt lahkus ta Moe tehasest 1998. aasta kevadel. Ehkki siis oli tehas täies elujõus, jäi see juba sama aasta lõpuks seisma. Sarnane saatus tabas samal ajal Rakvere tehast.

Miks Arvo Antropov ära läks? Osalt sellepärast, et pärast Nõukogude Liidu lagunemist kutsus Soome valitsus kõiki etnilisi soomlasi tagasi koju. Teda ootasid sugulased ja tiivustas nostalgia rahvuskaaslaste järele.

Hinnatud tippjuhi puhkusepõli ei kestnud aga kaua. Vaevalt oli ta jõudnud end Espoos sisse seada, kui juba 1999. aasta alguses tulid Eesti piiritusetehaste uued omanikud temaga läbi rääkima.

Öeldi, et mõlemad tehased seisavad, ja kutsuti teda Eestisse tagasi, et ta need taas tööle paneks. Antropov õnnestuski nõusse saada. Uueks omanikuks oli alkoholitootja Onistar.

Ent Antropov nõudis sedapuhku kontorit Rakverre. See pani omanikke veidi imestama, sest oli ju ta 25 aastat Moel töötanud ja sealsed korralikud esindusruumid üles ehitanud.

Aga tehasejuht ei tahtnud enam Moe vahet sõita. Nii sai temast Rakvere tehase direktor ja Moe tehase nõukogu esimees, mis sisuliselt tähendas mõlema tehase juhtimist.

Nõnda sai Antropov olla tööst eemal Soomes natuke alla aasta. Aga naasmist ta ei kahetse, sest ilma tööta hakkas igav.

Arvo Antropov oma abikaasa Elfridaga, kellega koos oldud pool sajandit. / Erakogu

Kui tehased tootma hakkasid, sõlmiti juba korralikud lepingud, mille tulemusena liikus Virumaal tehtud piiritus piiri taha, näiteks Lätti, Iisraeli ja Prantsusmaale.

2002. aastal läkski Moe piiritustehasest eksporti esimene partii toodangut pärast 1998. aastat. Arvo Antropov võis asjade sellise käiguga ülimalt rahul olla, sest väga raske on korra käest lastud turgu taastada.

Teine lahkumine oli 2004. aastal. Kui Arvo Antropov töö lõpetas, tekitas see avalikkuses parasjagu elevust. “Lihtsalt tulevad uued ajad,” rääkis Onistari nõunik Tiit Maidre selle peale.

Antropovi teeneks on see, et ta äratas Eestis piiritusetootmise. Esmalt sügaval stagnaajal 1970. aastate alguses, siis paarkümmend aastat hiljem, Eesti iseseisvumise järel.

On aru saada, et kui Arvo Antropov midagi ette võtab, siis tahab ta, et see tehakse võimalikult hästi. Kõrgtase ja soliidsus on tema stiil. Talle omase kavala naeratuse taga peitub ka rangem pool. Diili tehes armastab ta ütelda: “Teeme nii, et me mõlemad tunneme sellest rõõmu, muidu poleks ju asjal mõtet.”

Piiritusekuningaks tõusnud mehe tegude küljes peab olema kvaliteedimärk, nõnda nagu kõigel sellelgi, mida ta ise tarvitab. Kui ta kontserdile läheb, peab see olema hea kontsert, kui ta vaatab jalgpalli, siis peab see olema hea mäng.