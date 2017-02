Piltuudis: võileivapood Subway avas uksed

Rakvere Subway frantsiisivõtja Jazzway OÜ esindaja Elis Kaurson tunnistas, et tema jaoks oli üllatav, et juba avamisel oli keskuses nii palju inimesi.

„Laupäeval kell 10 oli juba saba ukse taga. Ütlesin veel eile töötajatele, et teeme väikesed kogused ette, kuid need osteti kõik kohe ära,“ ütles Kaurson.

Esindaja sõnutsi on nende kõige populaarsem võileib Teriyaki kanaga. „Selles pole kahtlustki, et aasiapärane magusahapu kana meeldib. Avamise puhul pakume seda ka kaheksa päeva odavama hinnaga,“ märkis ta.

Elis Kaurson rääkis, et kaubandussektori huvi Subway vastu on olnud kõrge ja nende ootused Rakvere Subway osas on suured. Samuti plaanivad nad tegeleda koha arendamisega- suvel avatakse näiteks väliterrass.

Põhjakeskuse Subways saab tööd 8 inimest ning Subway võileivapoe kohviku osa mahutab kuni 50 klienti.

Subway on maailma suurim toitlustuskett – 112 maailma riigis on avatud enam kui 45 000 võileivapoodi. Eesti esimene Subway avati 2013. aasta märtsis Tallinnas Estonia Puiesteel. 2017. aasta veebruari seisuga on Eestis avatud 12 Subway poodi.