Reformierakond läheb Lääne-Virumaal välja ühtsete ja tugevate nimekirjadega

Strateegiakoosoleku „Valimiste START” peamine eesmärk oli arutada reformierakonna kampaaniaplaane ja -tegevusi. Reformierakonna Lääne-Virumaa programmi, nimekirjade ning kampaania ettevalmistus on täies hoos. “Reformierakond läheb valimistele Lääne-Virumaal vastu väga tugevate liidritega: Marko Torm, Aleksandr Holst, Roman Kusma, Toomas Varek ning paljud teised,” rääkis kohtumisel osalenud reformierakonna esimees Hanno Pevkur.

“Lääne-Virumaa järgmiste aastate väljakutsed on parem elukeskkond peredele, ettevõtjatele töökohtade loomisel abiks olemine ja investeeringute meelitamine linnaruumi. Samuti on oluline ka kultuurivaldkonna arendamine, kus märksõnadeks ennekõike Pärdi muusikamaja, kultuurikeskus, riigigümnaasium, sportimisvõimalused ja piirkonna mainekujundus. Soovime, et Rakveres oleks suurepärane elukeskkond, mis suudaks konkureerida ka meist oluliselt suuremate linnadega,” rääkis Lääne-Virumaa maakonnaorganisatsiooni juht Aleksandr Holst.

Lisaks Lääne-Virumaa erakonnakaaslastele kogunesid reedel ka Ida-Virumaa kohalikud liidrid. Esmapäeval anti valimistele hoog sisse Võru-, Valga- ja Põlvamaal, teisipäeval Järva-, Tartu-, Viljandi- ja Jõgevamaal, kolmapäeval Hiiumaal, Saaremaal, Pärnu- ja Läänemaal ning neljapäeval kogunesid valimistele starti andma reformierakondlased Harju- ja Raplamaal. Pevkuri sõnul on soov minna erakonna nimekirjaga välja kõikides omavalitsustes ja teha läbi aegade parim tulemus kohalikel valimistel.