Noor naine sai avariis vigastada

Õnnetus juhtus Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 151. kilomeetril.

Vastassuunavööndisse kaldunud Toyota Avensis, mille roolis oli 1992. a sündinud noormees, põrkas kokku sõiduautoga Volkswagen Passat, mida juhtis 25-aastane naine.

Kokkupõrke tagajärjel paiskus Volkswagen paremale teelt välja. Liiklusõnnetuses sai kergemaid vigastusi Volkswageni juht, kes pöördus haiglasse. Mõlemad juhid olid kained.

Liiklusõnnetuse paigas oli liiklus mõnda aega suletud ja politsenikud suunasid liikust ümber, kuid praeguseks on see teelõik liikluseks taas avatud. Kella üheksa ajal saabus sündmuskohale pukriirauto, et avariilised sõidukid teisaldada.