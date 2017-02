Virumaa Teataja fotograaf tegi kuu parima pildi

Viru-Nigula vallas Toomika külas elavate Tiit ja Eevi Renseri uus aasta algas minoorses meeleolus: vaid loetud tunnid enne aastanumbri vahetumist neelas tuli vanahärra lapsepõlvekodu kõrvalhoone, õnneks suutsid pritsimehed elumaja päästa.

Žüriisse kuulunud Valgamaalase tegevtoimetaja Jaan Rapp ütles Loorentsi foto kohta, et tegemist on nii hea pildiga, et esimene mõte oli: kas tohib selliseid üldse tehagi. "Pildist aimub suur kaotusvalu — väga kõnekas pilt. Kohe nii kõnekas, et tekib küsimus, kuidas neid inimesi aidata saaks," lisas ta.

Marianne Loorents pälvis lisaks kolmanda koha ka kuu parimate videote valimisel. Selle tunnustuse tõi talle video kuke aasta alguse puhuks.