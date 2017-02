Beebilõusta endine bändi- ja kongikaaslane: ta on hea räppar, aga ka inimene

‟See olukord on veel väga toores,” sõnas Raimond juhtunut kommenteerides ning lisas, et mingit seisukohta ta veel võtta ei oskagi. ‟Me pole üsna ammu kohtunud, aga usun, et ta teeb, mida parimaks peab, sest vaatamata sellele, et ta on hea räppar, on ta ka inimene ning elu pole vaid lava,” kõneles ta.

Raimond Kukuškini arvates jäävad fännid artistile truuks ka rasketes olukordades, sest kõigil tuleb ette keerulisi olukordi.

Raimondiga koos alustas Andrus Elbing ehk Beebilõust muusika tegemist vanglas, koos asutati rühmitus Verba Ab Intra. Praegu tegeleb Raimond Rakveres oma kunsti- ja tätoveerimissalongis ning musitseerib J.R.Rhymesi nime all.

Politseinikud pidasid räppar Beebilõusta kinni laupäeva pärastlõunal. Nimelt oli häirekeskus mõni aeg varem saanud väljakutse Tööstuse tänavale Tallinnas, kus kurjategija ähvardas Salme poe müüjat noaga ja üritas ka kassast raha röövida. Nagu hiljem selgus, oli kurjategijaks räppar Beebilõust.