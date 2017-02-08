Ameeriklased tulid Tapale tankidega

Ameeriklased tulid Tapale tankidegaVirumaa TeatajaJAGA FACEBOOKISKOMMENTEERI PRINDI ARTIKKELJAGA ARTIKLIT 8. veebruar 2017 00:00Jalaväe lahingumasin Bradley. | FOTO: Kristjan KurgEsmaspäeval saabus Tapale üle 50 ühiku Ameerika Ühendriikide sõjatehnikat, sealhulgas neli tanki Abrams M1A2 ning 15 jalaväe lahingumasinat Bradley.Edasi lugemiseks liitu tasulise Virumaa TeatajagaSul ei ole hetkel tellimust. Edasi lugemiseks telli Virumaa Teataja!Oled juba tellija? LOGI SISSE või SEO PABERLEHE TELLIMUSPÄEVAPILET1.50 € /päevTELLI PÄEVAPILETvõiSEO PABERLEHE TELLIMUSJAGA FACEBOOKIS JAGA TWITTERISSAADA E-POSTIGA PRINDI ARTIKKEL