Tamsalu vallavolikogu kinnitas tänavuse eelarve, mille suuruseks on 5 144 126 eurot. Suurimaks investeeringuks on valla teede ja tänavate rekonstrueerimine (381 324 eurot). Tamsalu vallavanem Riho Tell ütles, et korda tehakse Tööstuse tänav Tamsalus ning remonditakse valla kruusakattega teid. Oluliseks väljaminekuks on ka Tamsallu Eesti esindustammiku rajamine.