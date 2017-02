Abiprokurör nõuab endisele kõrgele kaitseväelasele tingimisi vangistust

Eelmise aasta 30. oktoobril kell 13.52 sõitis alkoholijoobes Tepi juhitud sõiduauto Škoda Octavia Tallinna-Narva maantee Sämi teeristis tagant otsa sama marki sõiduautole. Keegi vigastada ei saanud. Tepp lahkus sündmuskohalt, kuid politsei sai ta õnnetuspaigast 20 kilomeetrit eemal kätte. Mees peeti üheks ööpäevaks kuriteos kahtlustatavana kinni.

Süüdistusaktis on kirjas, et Tepil mõõdeti alkoholijoobeks 1,27 milligrammi liitri kohta. See on 2,5 promilli. Joobe puhul on väärteo ja kuriteo künnis 1,5 promilli. Seega oli Tepil nn kriminaalne joove.

Nii Viru ringkonnaprokuratuuri Rakvere osakonna abiprokurör Enn Pustak kui ka kaitsja, advokaat Martin Traat olid ühel meelel kuriteo koosseisu suhtes. Samuti tunnistas end süüdi Eero Tepp. Küll aga tekkisid erimeelsused karistuse suhtes.

Abiprokurör ei pidanud rahalist karistust sobivaks, sest süüdistaval on pere, kus kasvab kaks alaealist last. Lisaks on ta asunud tekitatud kahju hüvitama. Seepärast nõudis abiprokurör Tepi karistuseks aastast vangistust koos pooleteiseaastase katseajaga. Et lühimenetluses langeb seaduse järgi veerand karistust ära, siis riikliku süüdistaja lõplikuks karistuseks jäi kaheksa kuud tingimisi vangistust.

Lisakaristusena soovis abiprokurör Tepilt mootorsõiduki juhtimise õiguse äravõtmist üheks aastaks. Seda põhjendas Pustak sellega, et vaatas karistuse määramisel üle eelmise aasta juhtumid ja Tepi joobeaste platseerus pingereas kolmandale kohale.

Kaitsja reserveeris istungi alguses võimaluse süüdistatava ristküsitluseks. Kui kohtunik ristküsitluseks loa andis, küsis advokaat Martin Traat kaitsealuselt, et mis järeldused ta juhtunust on teinud. Kohtunik Anu Ammer ütles seepeale, et see küsimus kuulub pigem protsessi lõppu. Kohtunik selgitas advokaadile, et ristküsitluses küsitletakse süüdistavat kuriteo asjaolude kohta. Advokaat küsis siis, et kas süüdistatav on alustanud kahjude hüvitamist. Saanud jaatava vastuse, kaitsjal rohkem küsimusi polnud. Samuti polnud küsimusi abiprokuröril ja seega ristküsitlus kohtuniku naeruturtsatuse saatel lõppes.

Kaitsja palus kohtult Tepile mõista rahaline karistus, sest see on vanglakaristusest kergem. Advokaat põhjendas soovi sellega, et Tepp on veerand sajandit töötanud kaitseväes laitmatult. Teda pole varem kriminaalkorras karistatud. Samuti kahetseb Tepp tehtut. Ja mitte ainult sõnades, vaid tegudes, olles asunud tekitatud kahju hüvitama.

Lisakaristusena mootorsõiduki juhiloa äravõtmist ei pidanud kaitsja vajalikuks, sest auto kasutamine on kaitsealusele väga oluline.

Eero Tepp ütles lõppsõnas, et Paldiskis elades ja Tallinnas tööl käies on auto vajalik. Samuti on auto kasutamine vajalik kaitseliidus spetsialistina töötades.

“Ma siiralt kahetsen,” sõnas Tepp. “Mul on väga häbi ja väga kahju.” Tepi sõnul on ta juhtunu pärast emotsionaalselt ja moraalselt kannatanud. “Olen kaotanud elutöö ja eluaseme,” sõnas Tepp ja lisas, et juhtunu on talle väga suureks õppetunniks ja soovib tekitatud kahju heastada. Neljakümne kolme aastaneTepp andis kohtule ohvitseri sõna, et juhtunu enam ei kordu.

Kohus teeb otsuse 8. märtsil.

Kolonelleitnant Eero Tepp alustas teenistust kaitseväes piirivalve ajateenijana 1992. aastal. Eelnevalt on ta teeninud Balti pataljonis rühmaülemana, Scoutspataljonis kompaniiülema ja operatiivsektsiooni ülemana ning Kalevi jalaväepataljonis ja 1. jalaväebrigaadis staabiülemana. Tapal asuvat pioneeripataljoni sai ta juhtida alla aasta.

Tepp on võtnud osa välismissioonidest Bosnias ja Kosovos, on lõpetanud Balti kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride kursuse. Teda on autasustatud maaväe ohvitseri kuld- ja hõberistiga, kaitseväe eeskujuliku teenistuse ristiga ja kaitseväe teenetemärgiga kaitselaste teenete eest.